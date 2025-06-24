В России займутся производством микродрам

Scroll Studios объявила о запуске в России направления по производству микродрам

Компания Scroll Studios объявила о запуске в России направления по производству и дистрибуции микродрам — коротких вертикальных сериалов, ориентированных на мобильный просмотр. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

это формат с длительностью серии до двух минут и количеством эпизодов в сезоне от 40 до 120. Формат микродрам уже покоряет зарубежные рынки — ключевую роль играют Китай, а также США, Индонезия, Бразилия, Индия и Мексика. Scroll Studios сосредоточится на этом контенте и сможет производить до 100 тайтлов в год, рассказали на третьем всероссийском форуме «Пилот. Точки взлета» продюсеры Жан Просянов и Алексей Агеев.

Формат микродрам также станет центральным элементом фестиваля веб-контента REALIST, который вернется летом 2026 года. Это первый и единственный в России фестиваль веб-сериалов, благодаря которому в отечественной киноиндустрии появился формат короткого сериала для интернета. Основателем является ​​Red Carpet Studio Антона Калинкина, первый смотр прошел в 2018 году.

«Есть поколения Gen Z и Gen Alpha, 12-24 года, которые остаются за пределами традиционных платформ. Поколение Z примерно в четыре раза больше потребляет вертикального мобильного контента, чем бумеры, и примерно в два раза больше, чем миллениалы (...) Именно за их внимание в ближайшие годы и развернется основная битва», — пояснил Агеев.

Scroll Studios выстраивает полноценную экосистему, которая охватывает весь цикл производства под ключ: от разработки и маркетинга, до дистрибуции, локализации и партнерства с зарубежными студиями. Одно из главных преимуществ микродрам — большой массив контента, который не предполагает конкуренции между тайтлами. Формат не требует привлечения звезд, а производственный цикл занимает всего несколько месяцев.