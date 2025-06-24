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17:18, 24 июня 2025Культура

Звезда советского фильма «Цирк» умер в США

Актер советского фильма «Цирк» Джеймс Паттерсон ушел из жизни в возрасте 91 года
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Цирк»

Актер Джеймс Паттерсон, сыгравший роль темнокожего малыша в классическом советском фильме «Цирк» 1936 года, ушел из жизни в США. Об этом сообщает издание New York Times.

Сообщается, что Паттерсон умер в возрасте 91 года, находясь в доме престарелых. Известно, что Джеймс был сыном американского декоратора и украинской художницы. Его культовая роль стала символом расового единства в СССР.

После Великой Отечественной войны Паттерсон закончил военно-морское училище и отправился служить офицером-подводником в советской армии. После службы поступил в Литературный институт, писал поэзию и прозу, а после распада СССР покинул страну. В 1994 году артист вместе с матерью эмигрировал в США, где прожил всю оставшуюся жизнь.

Ранее стало известно, что актер «Театра.doc» Сергей Букреев ушел из жизни прямо во время спектакля. У 56-летнего артиста произошел сердечный приступ.

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