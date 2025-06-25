Бортпроводник обнажил грудь кормившей ребенка пассажирки самолета на глазах сотен людей

Бортпроводник British Airways обнажил грудь кормившей ребенка пассажирки на глазах у сотен людей на борту самолета. О случившемся сама женщина написала на форуме Reddit, ее пост вызвал возмущение пользователей.

По словам автора публикации, она находилась в самолете вместе с мужем и семимесячным ребенком. Еще до взлета женщина предупредила членов экипажа, что во время разноса блюд будет кормить ребенка.

Когда пришло время обеда, бортпроводник проигнорировал накинутое на пассажирку и ее ребенка одеяло и обратился к ней. Она помахала рукой, давая понять, что занята и не будет есть, однако настойчивый стюард стянул с нее одеяло, обнажив ее грудь и младенца.

Недовольная путешественница пожаловалась на случившееся в авиакомпанию, однако там отреагировали довольно холодно и не стали ей помогать. А вот пользователи форума, напротив, активно поддержали незнакомку. «Путешествовать и так тяжело, а с ребенком тем более», «Я расцениваю это как сексуальные домогательства», «Это ужасно», — писали юзеры.

Ранее пассажирка авиакомпании TUI не смогла покормить ребенка грудью в самолете из-за запрета стюардесс и пристыдила их в сети. Женщина заключила, что больше не хочет летать с этим перевозчиком.