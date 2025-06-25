В России начали экономить на лифтах

«Ъ»: Закупки лифтов в денежном выражении упали из-за попытки властей сэкономить

Стоимость закупок лифтового оборудования в России в рамках программ капитального ремонта с начала года упала на 8,5 процента в годовом выражении, до 32,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Российского лифтового объединения (РЛО) пишет «Коммерсантъ».

При этом в натуральном выражении число аукционов на закупку выросло на 1,9 процента, до 8,4 тысячи, то есть речь идет о закупках более дешевых лифтов и попытках экономить.

Гендиректор лифтостроительного завода «Пульс» Артем Исаев подтвердил, что спрос смещается в сторону дешевых моделей. Партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева добавила, что власти зачастую отказываются от дополнительного оборудования и услуг, которые ранее были включены в стоимость контрактов.

В РЛО указывают, что всего в России эксплуатируется 605 тысяч лифтов, из которых 25 тысяч уже отработали четверть века и нуждаются в замене. Еще у 60 тысяч срок эксплуатации закончится к 2030 году. В совокупности для их замены необходимо 436 миллиардов рублей, так что текущие расходы региональных властей выглядят явно недостаточными.

Производители тоже ощущают проблемы из-за сокращения притока средств. Компенсировать потери за счет коммерческого сектора не выходит, так как объем ввода многоквартирных домов снижается, а значит, падают и закупки лифтов.

В результате, по данным Росстата, выпуск лифтов в России в первые четыре месяца года упал на 10,2 процента, до 7,3 тысячи единиц. При этом лифтовые заводы вынуждены мириться с низкой рентабельностью. Отдельной проблемой остается конкуренция с китайскими и турецкими производителями, которые готовы к ценовому демпингу. В январе-июне на них пришлось уже 35 процентов от всех смонтированных лифтов.

Ранее сообщалось, что в Махачкале лифт с пассажирами внутри рухнул с 12-го этажа жилого дома. До этого лифт с людьми сорвался с 18-го этажа в Мурино под Санкт-Петербургом.