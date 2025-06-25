На Украине сообщили о взрывах в пяти областях на фоне воздушной тревоги

На Украине сообщили о взрывах в Харьковской, Одесской, Сумской областях

На Украине сообщили о взрывах в пяти областях на фоне воздушной тревоги. Сигналы звучат в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях, в Одесской и Сумской последовал отбой, свидетельствуют данные карты министерства цифровой трансформации республики. Позднее тревога была объявлена в Кировоградской области.

О взрывах сообщает местный канал «Одесская область | Одесса», отмечается, что взрывы слышны в районе города Вилково, регион атаковали беспилотники.

В Сумской области о взрывах пишет канал «Актуально Сумы», информация о последствиях не поступала. О взрывах в Николаевской и Днепропетровской области заявил RT со ссылкой на местные паблики.

Об атаке беспилотников на Харьковскую область ранее сообщил мэр города Игорь Терехов. Украинское издание «Общественное» уточнило, что в Харькове прогремело сразу несколько взрывов.

