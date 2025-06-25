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02:18, 25 июня 2025Бывший СССР

Российские беспилотники нанесли удар по Харькову

Мэр Терехов: Российские беспилотники ударили по Харькову
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Харьков оказался под атакой российских беспилотников. Под удар попал Киевский район города, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале.

По его словам, в небе над городом до сих пор находятся несколько дронов. Терехов не стал уточнять, были ли поражены какие-либо объекты в городе. Других подробностей он также не привел.

В свою очередь украинское издание «Общественное» отмечает, что в Харькове прогремело сразу несколько взрывов, однако оно также не дало никаких уточнений.

В начале июня Терехов сообщил, что Харьков пережил самую мощную атаку с момента начала Россией спецоперации на Украине.

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