Российские беспилотники нанесли удар по Харькову

Мэр Терехов: Российские беспилотники ударили по Харькову

Харьков оказался под атакой российских беспилотников. Под удар попал Киевский район города, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале.

По его словам, в небе над городом до сих пор находятся несколько дронов. Терехов не стал уточнять, были ли поражены какие-либо объекты в городе. Других подробностей он также не привел.

В свою очередь украинское издание «Общественное» отмечает, что в Харькове прогремело сразу несколько взрывов, однако оно также не дало никаких уточнений.

В начале июня Терехов сообщил, что Харьков пережил самую мощную атаку с момента начала Россией спецоперации на Украине.