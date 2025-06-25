Веннный эксперт рассказал о ПВО Израиля

Леонков: Системы ПВО Израиля не справились со своей задачей

Системы «Железный купол» противовоздушной обороны, (ПВО) а также противоракетной обороны Израиля не справились со своей задачей, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, они не смогли гарантированно перехватить баллистические ракеты. «В результате был нанесен ущерб множествам объектов военной инфраструктуры Израиля», -— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что операция американской стороны Midnight Hammer («Полуночный молот») включала подавление иранской ПВО.