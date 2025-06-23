В США описали подавление иранской ПВО

The Aviationist: Операция США Midnight Hammer включала подавление иранской ПВО

Операция американской стороны Midnight Hammer («Полуночный молот») включала подавление иранской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет блог The Aviationist.

Издание обратило внимание на комментарий председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, касающийся применения истребителями США в Иране «упреждающих подавляющих огней». По мнению автора блога Стефано Д'Урсо, офицер имел в виду тактику по подавлению ПВО противника, предполагающую уничтожение его наземных пусковых установок ракет класса «земля-воздух».

В The Aviationist допустили, что предварительно вдоль маршрута пролета стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit по соответствующим наземным целям были нанесены удары ракетами AGM-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW) и AGM-84H Standoff Land Attack Missile Expanded Response (SLAM-ER) либо планирующими бомбами, например, GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB) и GBU-53 II.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана.