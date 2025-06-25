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12:10, 25 июня 2025Экономика

Продажи на маркетплейсах в России резко выросли

Решетников: Оборот на маркетплейсах в России превысил 4,8 триллиона рублей
Вячеслав Агапов
СюжетПМЭФ 2025

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За последние два года продажи на маркетплейсах в России резко выросли. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, его цитирует РИА Новости.

По словам главы ведомства, продажи в интернет-магазинах выросли втрое. Оборот маркетплейсов превысил 4,8 триллиона рублей. Электронная торговля активно развивается благодаря тому, что онлайн-площадки позволяют бизнесменам сократить расходы на доставке товаров, а производителям из глубинки — выйти на рынки мегаполисов, подчеркнул Решетников.

Руководитель Минпромторга Антон Алиханов на полях ПМЭФ-2025 упоминал о возможных ограничениях возможности маркетплейсов влиять на цены товаров. По его словам, в законопроекте «О платформенной экономике» содержится норма, которая предполагает, что если маркетплейс проводит акции или объявляет скидки, причем независимо за чей счет, то он должен заранее получить прямое и четкое согласие продавца на уменьшение цены.

В то же время депутат Госдумы Артем Кирьянов раскритиковал инициативу. По словам парламентария, эта мера ничто иное, как недобросовестная конкуренция и неэтичный лоббизм. Кроме того, он увидел в этом попытку убить малый бизнес и залезть в кошелек россиянам. Маркетплейсы, в настоящее время, как правило, единственный шанс региональных производителей дотянуться до потребителя, напомнил Кирьянов.

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