Маркетплейсам не позволят менять цены на товары

Алиханов: Марткеплейсы не смогут менять цены на товары без согласия продавца

Власти России решили ограничить возможности маркетплейсов влиять на цены товаров. Об этом заявил руководитель Минпромторга Антон Алиханов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в законопроекте «О платформенной экономике» содержится норма, которая предполагает, что если маркетплейс проводит акции или объявляет скидки, причем независимо за чей счет, то он должен заранее получить прямое и четкое согласие продавца на уменьшение цены.

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов раскритиковал инициативу об ограничении скидок на маркетплейсах. Он считает, что это не что иное, как недобросовестная конкуренция и неэтичный лоббизм. Кроме того, он увидел в этом попытку убить малый бизнес и залезть в кошелек россиянам. Парламентарий призвал не забывать, что маркетплейсы, в настоящее время, как правило, единственный шанс региональных производителей дотянуться до потребителя.

В конце апреля 2025 года демпинг со стороны маркетплейсов пожаловались владельцы салонов оптики.