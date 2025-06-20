Маркетплейсам не позволят менять цены на товары

Власти России решили ограничить возможности маркетплейсов влиять на цены товаров. Об этом заявил руководитель Минпромторга Антон Алиханов. Его процитировало ТАСС.
По его словам, в законопроекте «О платформенной экономике» содержится норма, которая предполагает, что если маркетплейс проводит акции или объявляет скидки, причем независимо за чей счет, то он должен заранее получить прямое и четкое согласие продавца на уменьшение цены.
Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов раскритиковал инициативу об ограничении скидок на маркетплейсах. Он считает, что это не что иное, как недобросовестная конкуренция и неэтичный лоббизм. Кроме того, он увидел в этом попытку убить малый бизнес и залезть в кошелек россиянам. Парламентарий призвал не забывать, что маркетплейсы, в настоящее время, как правило, единственный шанс региональных производителей дотянуться до потребителя.
В конце апреля 2025 года демпинг со стороны маркетплейсов пожаловались владельцы салонов оптики.