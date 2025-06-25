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14:52, 25 июня 2025Экономика

Россияне массово отвернулись от льготной ипотеки

ОКБ: Выдача льготной ипотеки в России сократилась на 51 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Россияне массово отвернулись от льготной ипотеки — объем выдачи кредитов с господдержкой сократился с января по май 2025 года сократился на 51 процент. Такие данные приводят специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет РИА Новости.

Всего за первые пять месяцев года в стране оформили 164,46 тысячи льготных кредитов на жилье общей суммой 937,46 миллиарда рублей. Они занимают 63 процента от общего количества и 81 процент от общего объема выдачи ипотеки.

«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 54 процента, а объем — на 51 процент», — рассказали в ОКБ. Средний размер льготного кредита сократился на 8 процентов год к году — в мае 2025 года он достигал 5,7 миллиона рублей. При этом средний срок кредитования увеличился на два года.

Ранее ставки по семейной ипотеке предложили снизить до трех процентов. Сейчас, по словам авторов инициативы, даже льготные условия оказываются недоступными для многих семей.

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