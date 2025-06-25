Российский губернатор рассказал о спасших бойцов СВО девушках-медиках

Приморский губернатор Кожемяко: Девушки-медики из «Тигра» спасли двух бойцов СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что девушки-медики из отряда «Тигр» спасли двух бойцов специальной военной операции (СВО). В Telegram-канале он призвал представить их к награде.

По данным главы российского региона, группа эвакуации вывезла раненых с передовой, а санитарные инструкторы оказали им всю необходимую помощь и сопроводили до безопасного места.

«По словам командира, девушки не растерялись, действовали уверенно», — написал в посте Кожемяко.

До этого стало известно, что участник спецоперации из Дагестана спас семью из горящего дома в Петергофе. Военнослужащий заметил дым возле частного дома и помог обитателям выбраться.

Еще раньше сотрудник полиции в Иркутской области вывел многодетную семью из горящего дома.