Российский губернатор рассказал о спасших бойцов СВО девушках-медиках

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что девушки-медики из отряда «Тигр» спасли двух бойцов специальной военной операции (СВО). В Telegram-канале он призвал представить их к награде.
По данным главы российского региона, группа эвакуации вывезла раненых с передовой, а санитарные инструкторы оказали им всю необходимую помощь и сопроводили до безопасного места.
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«По словам командира, девушки не растерялись, действовали уверенно», — написал в посте Кожемяко.
До этого стало известно, что участник спецоперации из Дагестана спас семью из горящего дома в Петергофе. Военнослужащий заметил дым возле частного дома и помог обитателям выбраться.
Еще раньше сотрудник полиции в Иркутской области вывел многодетную семью из горящего дома.