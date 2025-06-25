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08:03, 25 июня 2025Россия

Сенатор заявила о расколе среди участников НАТО

Сенатор Никонорова заявила о расколе среди участников НАТО
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон «переваливает на плечи европейских союзников заботы» о спасении Украины, заявила ТАСС сенатор Наталья Никонорова.

«Плечи Парижа и Берлина в данном случае могут пострадать больше всего», — сказала она, задавшись вопросом, «по силам ли в принципе тянуть эту ношу европейским странам». При этом сенатор подчеркнула, что не стоит недооценивать блок, потому что «текущая ситуация свидетельствует не о его ослаблении как структуры, а о снижении единства позиций между участниками».

Ранее президент США Дональд Трамп обнародовал личную переписку с генсеком НАТО Марком Рютте, который заверил главу Белого дома, что им удалось добиться увеличения расходов на оборону до пяти процентов ВВП. «Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет твоя победа», — написал генсек.

Вот это да!
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