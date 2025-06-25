«Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

Трамп заявил, что не урегулировал конфликт на Украине из-за проблем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. Выступая в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге, он заявил, что не обсуждал со своим коллегой прекращение огня на Украине.

Американский политик в очередной раз призвал к скорейшему урегулированию украинского кризиса, заметив, что намеревается поднять данный вопрос в беседе с президентом России Владимиром Путиным. При этом Трамп не уточнил, когда именно планируется диалог с российским главой.

Глава Белого дома добавил, что российский лидер и сам стремится к урегулированию ситуации. Он выразил уверенность в том, что Путин хочет как можно скорее покончить с конфликтом, так как считает происходящее «беспорядком». При этом Трамп не исключил, что у главы России могут быть территориальные амбиции за пределами Украины.

Трамп объяснил, почему не выполнил обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа

Выступая на брифинге на полях саммита НАТО, Трамп объяснил, почему все же не смог выполнить свое обещание по урегулированию конфликта на Украине в течение 24 часов. Политик заметил, что ситуация оказалась намного серьезнее, чем он предполагал прежде.

Война на Украине сложнее, чем другие войны Дональд Трамп президент США

Кроме того, глава Белого дома прокомментировал свой опыт общения с российским и украинским президентами. Он назвал Путина «сложным человеком», а также признался, что испытал «некоторые трудности» в отношениях с лидером Украины Владимиром Зеленским. Помимо этого, Трамп заметил, что его обещание закончить конфликт на Украине изначально было «сарказмом», который не следовало воспринимать буквально.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Трамп ушел от ответа на вопрос о новой помощи Украине

В ходе брифинга американский политик ушел от ответа на вопрос о возможности США поставить Украине очередной пакет военной помощи. Трамп подчеркнул, что в данный момент системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot особенно нужны Вашингтону и Тель-Авиву.

Посмотрим, как все будет. Ракеты для систем Patriot, которые готова покупать Украина, нам тоже нужны, и еще мы даем их Израилю Дональд Трамп президент США

Вопрос о новом оружии для Киева главе США задала украинская журналистка, которая призналась, что в этот самый момент ее супруг воюет в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Услышав это, Трамп пожелал женщине и ее семье удачи, однако не дал четких гарантий того, что США смогут отправить украинской стороне дополнительное вооружение.