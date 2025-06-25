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16:05, 25 июня 2025Бывший СССР

Стал известен список лидеров на грядущем саммите ЕАЭС

На саммите ЕАЭС будут Лукашенко с Путиным, Токаев и Жапаров
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Киргизии Садыр Жапаров примут очное участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске 27 июня. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, саммит пройдет 27 июня под председательством Белоруссии. Он добавил, что премьер-министр Армении Пашинян примет участие по видеосвязи.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что страны СНГ в настоящее время «строят собственный суверенитет, но прагматично признают роль России как центра экономического тяготения», от которого зависит их благополучие, в том числе связанное с доступом к российскому рынку. «Именно с этих позиций мы выстраиваем наши взаимоотношения в экономической сфере», — сказал зампред правительства.

До этого Пашинян отказался присутствовать на форуме ЕАЭС. Отмечается, что участники пленарной сессии поделятся взглядом на развитие региона, а также торгово-экономических и финансовых связей как в ЕАЭС, так и в глобальном разрезе.

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