Стало известно об ожиданиях покупающих лотерейные билеты россиян

«Ромир»: 28 % россиян периодически играют в лотереи

Более четверти (28 процентов) опрошенных россиян периодически покупают лотерейные билеты, а 4 процента респондентов видят в лотерее шанс кардинально изменить свою жизнь. Об этом свидетельствуют опубликованные социологами результаты совместного исследования холдинга «Ромир» и оператора всероссийских государственных лотерей Минфина «Национальная лотерея».

Как стало известно из материалов, наибольший оптимизм по поводу шансов улучшить жизнь демонстрируют покупатели лотерейных билетов в возрасте 25-34 лет (5 процентов), в то время как наиболее активными участниками покупок с долей в 33-34 процента от общего числа опрошенных являются россияне старше 44 лет.

При этом зумерам такое развлечение, а именно так воспринимают многие (21 процентов) участие в лотереях, не особо интересно. 80 процентов 18-24 летних респондентов заявили, что не играют в них.

В 2024 году россияне купили на 30 процентов больше лотерейных билетов, чем в 2023-м. Средний чек покупок также вырос — со 155 до 210 рублей.

Ранее в США таинственный игрок по прозвищу «Джокер» скупил все билеты Техасской лотереи и благодаря слишком высокому джекпоту заработал почти 60 миллионов долларов. В ответ на обвинение в «крупнейшей краже у техасского народа» юрист мужчины и его компаньона заявил, что не было нарушено ни одного закона.