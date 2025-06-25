В европейской стране сеть супермаркетов убрала с полок израильские товары

Сеть супермаркетов Coop в Италии убрала с полок израильские товары

В Италии сеть супермаркетов Coop Alleanza 3.0 убрала с полок израильские товары, об этом сообщили в группе кооперативов Coop, которой принадлежат магазины, передает РИА Новости.

Сеть насчитывает 350 точек, охватывающих почти половину регионов европейской страны, в основном на севере. Свое решение там объяснили солидарностью с палестинцами.

«Позиция Coop Alleanza в отношении того, что происходит на Ближнем Востоке, известна уже давно: кооператив не может оставаться равнодушным к насилию, происходящему в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Супермаркеты уберут с полок товары израильского производства или происхождения, и в целях помощи анклаву включат в ассортимент газировку Gaza Cola. Выручка от его продажи пойдет на восстановление больницы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя удары Израиля по сектору Газа и Ирану, сравнил израильского премьер-министра с Адольфом Гитлером.

