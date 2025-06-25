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19:18, 25 июня 2025Моя страна

В Кабардино-Балкарии прошла выставка народных промыслов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: vestikbr.ru

В Нальчике, Кабардино-Балкария, состоялась выставка народных промыслов. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Экспозиция прошла в Республиканском центре народных художественных промыслов и ремесел — ее приурочили ко Дню народных художественных промыслов в России, который традиционно отмечается в предпоследнее воскресенье июня. Выставка собрала более 30 мастеров со всей республики.

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Отмечается, что посетители могли не только увидеть работы мастеров, но и поучаствовать в мастер-классах: например, научиться плетению арджэнов. Кроме того, мастера делились секретами басонного плетения и золотного шитья. Узорами украшают национальные костюмы, расписывают кисеты и веера. Желающих также учили шитью на станке.

На выставке жители и гости города также могли увидеть глиняные изделия, холодное оружие, картины из шерсти, кувшины из меди и бронзы.

Ранее в июне норка выловила «вишневого лосося» размером с себя и попала на видео.

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