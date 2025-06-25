В одном российском регионе впервые появился 300-балльник по ЕГЭ

Выпускник уфимского лицея Алексей Лобов стал первым 300-балльником Башкортостана

В Республике Башкортостан впервые появился 300-балльник по ЕГЭ. Об этом сообщил глава российского региона Радий Хабиров в своем Telegram.

По его данным, высший балл по физике, информатике и профильной математике получил выпускник уфимского лицея Алексей Лобов. Кроме того, он также получил 94 балла по русскому языку.

«Поздравляю Алексея, его родителей и учителей с этим невероятным достижением! В этом учебном заведении действительно сильный преподавательский состав. Но и сам Алексей — очень умный, талантливый, усердный парень. Пусть все у него сложится!» — написал Хабиров.

Ранее в июне выпускница школы из российского села сдала ЕГЭ на 200 баллов. Глава района Ахат Хакимов подчеркнул, что справиться с волнением россиянке помогло участие в олимпиадах.

