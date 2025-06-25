Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:01, 25 июня 2025Моя страна

В одном российском регионе впервые появился 300-балльник по ЕГЭ

Выпускник уфимского лицея Алексей Лобов стал первым 300-балльником Башкортостана
Екатерина Ештокина

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

В Республике Башкортостан впервые появился 300-балльник по ЕГЭ. Об этом сообщил глава российского региона Радий Хабиров в своем Telegram.

По его данным, высший балл по физике, информатике и профильной математике получил выпускник уфимского лицея Алексей Лобов. Кроме того, он также получил 94 балла по русскому языку.

«Поздравляю Алексея, его родителей и учителей с этим невероятным достижением! В этом учебном заведении действительно сильный преподавательский состав. Но и сам Алексей — очень умный, талантливый, усердный парень. Пусть все у него сложится!» — написал Хабиров.

Ранее в июне выпускница школы из российского села сдала ЕГЭ на 200 баллов. Глава района Ахат Хакимов подчеркнул, что справиться с волнением россиянке помогло участие в олимпиадах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

    Политолог назвал срок уничтожения армии Литвы в случае войны с Россией

    Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах для новых продавцов

    Директор крымского парка «Тайган» рассказал о своем состоянии после нападения льва

    Орбан рассказал об изменении отношения к теме Украины на саммите НАТО

    В России дали прогноз по расширению льготной ипотеки

    В офисе Зеленского высказались об усталости Запада от Украины

    На Западе пошутили над назвавшим Трампа папочкой Рютте

    Грудь статуи русалки в российском городе возмутила жителей

    Грибок из гробницы Тутанхамона использовали для создания нового лекарства от рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости