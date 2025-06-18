Выпускница школы из российского села сдала ЕГЭ на 200 баллов

Выпускница сельской школы Черепенькина сдала ЕГЭ по двум предметам на 200 баллов

Выпускница школы Арина Черепенькина из российского села Кага в Башкирии сдала ЕГЭ по двум предметам на 200 баллов. Об этом сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на главу района Ахата Хакимова.

Чиновник подчеркнул, что справиться с волнением россиянке помогли участия в олимпиадах. Так, он подчеркнул, что в минувшем учебном году Черепенькина стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

«Большую поддержку в подготовке к ЕГЭ Арине оказывали учителя родной сельской школы. Девушка благодарна своей первой учительнице — Валентине Исмагиловой, которая зажгла в ней стремление учиться, учителю химии и биологии Светлане Кононовой и учителю русского языка и литературы Любови Мельниковой. Их предметы стали для девушки любимыми, что облегчило подготовку к ЕГЭ», — рассказал Хакимов.

Глава района также подчеркнул, что выпускница окончила музыкальную школу и посещала уроки живописи. К экзаменам девушка готовилась два года. Известно, что Черепенькина нацелена поступить в медицинский университет и стать врачом.

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