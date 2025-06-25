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17:36, 25 июня 2025Россия

В России констатировали слабость НАТО и раскол внутри блока

Сенатор Косачев увидел в саммите в Гааге слабость НАТО и раскол внутри блока
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Саммит блока НАТО в Гааге демонстрирует слабость альянса и его внутренний раскол. Эти изменения увидел в Telegram член Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, он видит сразу несколько объяснений своей точке зрения — сокращение программы саммита, отсутствие Владимира Зеленского на ключевых мероприятиях и отказ Испании тратить 5 процентов ВВП на оборону. Однако самым важным Косачев назвал отсутствие заявлений о членстве Украины в альянсе.

«Самое важное во всем этом для России — то, что в проекте итогового заявления саммита НАТО нет слов о необратимости пути Украины в альянс (... Это является важным индикатором планомерного достижения Россией целей СВО», — констатировал политик.

Ранее сообщалось о новой встрече Зеленского и президента США Дональда Трампа — она длилась меньше часа.

ЖЗЛ
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