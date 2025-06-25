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06:00, 25 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о сроках создания буферной зоны в Сумской области

Депутат Швыткин: При создании буферной зоны важно сохранить людей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Создание буферной зоны в Сумской области может занять некоторое время ввиду того, что России важно сохранить жизни людей, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Буферную зону необходимо создать в кратчайшие сроки, но так, чтобы при этом сохранить людей. Нам нужна эта зона, чтобы сделать приграничные районы недосягаемые для огня противника», — сказал политик.

По его словам, главная сложность, с которой предстоит столкнуться российским военным, — мощный укрепрайон, созданный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кроме того, добавил Швыткин, задача военных — не только углубить буферную зону, но и удержать ее.

«Серьезным достижением являются уже 12-14 километров, учитывая опорный пункт противника. Но наши подразделения успешно продвигаются дальше. Главное сейчас — не потерять людей, ведь вопрос жизней военнослужащих является одним из основополагающи»х, — подчеркнул депутат.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись в районах трех населенных пунктов в Сумской области. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю линии фронта.

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