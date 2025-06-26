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14:27, 26 июня 2025Культура

15-летнюю дочь Гогунского заподозрили в романе со звездой «Слова пацана»

Дочь Гогунского Милану сняли на свидании со звездой «Слова пацана» Кемстачем
Ольга Коровина

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Певица Милана Стар, дочь актера Виталия Гогунского, была замечена на свидании с 16-летней звездой сериала «Слово пацана» Леоном Кемстачем. Видео их встречи опубликовал Telegram-канал «ВПШ».

Пара сходила в московское кафе, молодые люди непринужденно общались. На кадрах, которые снял один из посетителей заведения, 15-летняя Милана увлеченно беседовала с Леоном. Официально они не комментировали слухи о романе.

Поклонники юной певицы обратили внимание на то, что недавно Стар хвасталась подарком в виде огромного букета, который ей преподнес тайный поклонник.

Ранее Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», рассказал о приступе, который случился из-за переживаний о его возлюбленной. Он заявил, что настолько волнуется о состоянии находящихся рядом с ним женщин, что испытывает проблемы со здоровьем.

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