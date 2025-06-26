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04:14, 26 июня 2025Ценности

49-летняя актриса показала фигуру в красном купальнике

49-летняя актриса Эли Лартер показала фигуру в красном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Эли Лартер

Эли Лартер. Фото: @alilarter

Американская актриса Эли Лартер поделилась снимком в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя звезда «Блондинки в законе» показала фигуру в купальнике красного цвета. Знаменитость сфотографировалась в актерском трейлере. На размещенном кадре видно, что она отказалась от макияжа, дополнив образ колье в виде креста.

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«Пришлось сниматься в бикини на прошлой неделе. Мне нравится играть персонажа, который в гармонии со своим телом», — подписала Лартер пост.

Ранее в июне 43-летняя Наталья Подольская также опубликовала видео в бикини.

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