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15:07, 26 июня 2025Силовые структуры

70-летний российский пенсионер поплатился за изнасилование девочки 50 лет назад

В Москве арестован изнасиловавший 5-летнюю девочку в 1977 году 70-летний мужчина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве арестован 70-летний пенсионер за совершенное почти 50 лет назад изнасилование пятилетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, мужчина совершил преступление, когда ему было 22 года.

По информации Telegram-канала «112», преступление произошло в апреле 1977 года. Тогда он встретил девочку на улице Фомичевой и совратил. По факту было возбуждено уголовное дело, но через год, в марте 1978 года, следствие было приостановлено. Благодаря современным технологиям оперативники подняли улики по этого делу и установили личность злоумышленника. Оказалось, что он по-прежнему на свободе и проживает у метро «Планерная».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали надругавшегося над школьником педофила.

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