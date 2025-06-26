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11:35, 26 июня 2025Наука и техника

Вышел первый Android-смартфон с поддержкой технологий Apple

Vivo X Fold 5 первым среди Android-смартфонов получил поддержку Apple
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Via Tech / YouTube

Китайская корпорация Vivo анонсировала складной смартфон X Fold 5. На это обратило внимание тематическое издание Cult of Mac.

Отличительной особенностью гаджета оказалась поддержка технологий Apple. Так, устройство может соединяться с часами Apple Watch, получать уведомления и синхронизировать данные об активности. Официально Apple Watch работают только с iPhone — для сравнения, некоторые умные часы Samsung также работают только с фирменными телефонами.

В компании не стали раскрывать, как им удалось настроить X Fold 5 для использования с Apple Watch. При этом функция недоступна на старте продаж аппарата. Кроме того, для первой настройки умных часов все равно потребуется iPhone. Также складной аппарат сможет передавать данные на компьютеры Apple.

X Fold 5 получил основной 8,03-дюймовый гибкий дисплей и 6,53-дюймовый дополнительный экран. Флагман базируется на чипе Snapdragon 8 Gen 3, имеет от 12 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 50 мегапикселей каждый и аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов.

Стоимость Vivo X Fold 5 в Китае составит 7000 юаней, или около 80 тысяч рублей.

В конце июня корпорация Samsung назвала дату мероприятия Galaxy Unpacked, на котором она должна представить новые складные флагманы. Фирма собирается показать смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 9 июля.

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