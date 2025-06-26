Арестованный экс-замминистра обороны Попов попал в больницу в тяжелом состоянии

Экс-замминистра обороны Попов госпитализирован в тяжелом состоянии

Бывший замминистра обороны России Павел Попов госпитализирован в тяжелом состоянии из столичного СИЗО «Лефортово» в больницу. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Денис Сагач.

По его информации, обвиняемый в мошенничестве генерал армии находится в НИИ имени Склифосовского. Врачи не дают никаких прогнозов.

Попов был переведен в лечебное учреждение в мае из-за обострения одного из хронических заболеваний. Еще до ареста у генерала были диагностированы проблемы с лишним весом, давлением, сердцем и высоким содержанием сахара.

Павел Попов был задержан в августе 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2024 годах генерал, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения — использовал стройматериалы для строительства в своем загородном доме в Красногорском районе и заставлял сотрудников парка работать на даче площадью три гектара бесплатно.