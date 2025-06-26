Минобороны: Армия России ударила по тылам ВСУ

Армия России нанесла серию ударов по тылам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Целями атак стали радиолокационные станции систем ПВО, места производства и хранения вооружения ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений и отрядов наемников, отметили в Минобороны.

Удары были нанесены российским дальнобойным оружием — авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Ранее ВСУ выпустили по России ракету «Нептун». Она не достигла цели — «Нептун» был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны.