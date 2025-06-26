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12:05, 26 июня 2025Россия

Армия России ударила по тылам ВСУ

Минобороны: Армия России ударила по тылам ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Армия России нанесла серию ударов по тылам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Целями атак стали радиолокационные станции систем ПВО, места производства и хранения вооружения ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений и отрядов наемников, отметили в Минобороны.

Удары были нанесены российским дальнобойным оружием — авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Ранее ВСУ выпустили по России ракету «Нептун». Она не достигла цели — «Нептун» был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны.

ЖЗЛ
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