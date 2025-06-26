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19:58, 26 июня 2025Культура

Басков высказался о скандальном видео Бузовой с Киркоровым

Николай Басков назвал хайпом скандальное видео с поцелуями Бузовой и Киркорова
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Никольский / POOL / ТАСС

Певец Николай Басков прокомментировал скандальное видео с участием своих коллег Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

По мнению народного артиста России, кадры, на которых Киркоров облизывает палец певицы, а затем целуется с ней, являются обычным хайпом.

«Чем-то кичиться или пытаться провоцировать людей на какую-то такую историю, лишь бы только поймать хайп... Ну, я как-то от этого уже отошел. Знаю Филиппа уже более 30 лет, поэтому, конечно, желаю ему здоровья», — заявил Басков.

Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова сняли облизывающим палец Бузовой на концерте Димы Билана. Также артисты целовались на камеру.

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