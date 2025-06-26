Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина попал на видео в зале суда

Белоруса, бросившего 2-летнего ребенка об пол в Шереметьево, привели в зал суда

Уроженеца Белоруссии, бросившего об пол в аэропорту Шереметьево двухлетнего ребенка, привели в зал суда. Видео опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах мужчину в наручниках ведут сотрудники правоохранительных органов. Журналисты задают ему вопросы, но он молчит.

Сегодня обвиняемому должны избрать меру пресечения.

О нападении неадекватного гражданина Белоруссии на чужого ребенка в Шереметьево стало известно 24 июня. Мужчина схватил мальчика на руки и с силой кинул его на пол.

В настоящее время ребенок находится в реанимации на ИВЛ в медикаментозном сне.