Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина попал на видео в зале суда

Уроженеца Белоруссии, бросившего об пол в аэропорту Шереметьево двухлетнего ребенка, привели в зал суда. Видео опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах мужчину в наручниках ведут сотрудники правоохранительных органов. Журналисты задают ему вопросы, но он молчит.
Сегодня обвиняемому должны избрать меру пресечения.
О нападении неадекватного гражданина Белоруссии на чужого ребенка в Шереметьево стало известно 24 июня. Мужчина схватил мальчика на руки и с силой кинул его на пол.
В настоящее время ребенок находится в реанимации на ИВЛ в медикаментозном сне.