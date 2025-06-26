Бывший президент Румынии Илиеску не может передвигаться из-за рака легких

Бывший президент Румынии Ион Илиеску не может передвигаться после того, как попал в реанимацию из-за рака легких. Об этом сообщили в пресс-службе администрации госпиталя «Профессор доктор Агриппа Ионеску» на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена).

«Пациент находится в сознании, показатели сердечной деятельности в норме, дыхание самостоятельное, однако требуется дополнительная кислородная поддержка», — говорится в заявлении.

При этом в больнице отметили, что способность бывшего румынского лидера к самообслуживанию и передвижению практически полностью ограничена.

Ранее агрессивную форму рака диагностировали у бывшего президента США Джо Байдена. В мае 2025 года экс-глава Белого дома прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, у него обнаружили опухоль и метастазы в кости.