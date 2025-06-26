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12:04, 26 июня 2025Мир

Бывший лидер европейской страны потерял способность передвигаться

Бывший президент Румынии Илиеску не может передвигаться из-за рака легких
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Mihai Barbu / Reuters

Бывший президент Румынии Ион Илиеску не может передвигаться после того, как попал в реанимацию из-за рака легких. Об этом сообщили в пресс-службе администрации госпиталя «Профессор доктор Агриппа Ионеску» на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена).

«Пациент находится в сознании, показатели сердечной деятельности в норме, дыхание самостоятельное, однако требуется дополнительная кислородная поддержка», — говорится в заявлении.

При этом в больнице отметили, что способность бывшего румынского лидера к самообслуживанию и передвижению практически полностью ограничена.

Ранее агрессивную форму рака диагностировали у бывшего президента США Джо Байдена. В мае 2025 года экс-глава Белого дома прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, у него обнаружили опухоль и метастазы в кости.

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