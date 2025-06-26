Детали визита Назарбаева в Кремль раскрыли

Визит первого президента Казахстана Назарбаева в Кремль был частным

Визит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Кремль был частным и не носил государственный характер. Об этом заявил спикер сената республики Маулен Ашимбаев, передает Orda.

«Этот визит носил сугубо частный характер. У него (Назарбаева — прим. ред.) не было никакого официального статуса. Бывшие президенты имеют право ездить за границу и встречаться с зарубежными политиками в рамках личных бесед», — заявил чиновник.

Он также заявил, что Назарбаев не является активным политиком. Все решения принимает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, добавил Ашимбаев.

29 мая Нурсултан Назарбаев посетил Кремль и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Последний подобный его визит состоялся в январе. Повестку двух встреч официально не оглашали.