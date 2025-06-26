Девушка расплакалась на приеме из-за неожиданного вопроса окулиста

Пользовательница Reddit с ником YoMamaSooooo рассказала об инциденте, произошедшем во время приема у окулиста. Неожиданный вопрос ее лечащего врача так сильно развеселил девушку, что она заплакала, пытаясь подавить смех.

«Вы кормите грудью?» — спросил доктор, находясь в считанных сантиметрах от девушки и изучая ее глаза. После отрицательного ответа в кабинете повисла абсолютная тишина. Во время этой паузы девушка всеми силами пыталась не засмеяться — настолько нелепым и не соответствующим обстановке ей показался этот вопрос.

«Стояла мучительная тишина. Я почувствовала, что вот-вот расплачусь, пытаясь сдержать смех, но в итоге смогла просто проглотить его, — написала автор, добавив, что слезы все же потекли по ее лицу. — Все остальное время он был очень мил, и я почти уверена, что невольно заставила его почувствовать себя виновником моих слез. Возможно, он подумал, что произнес что-то бестактное, но на самом деле я старалась просто не загоготать в кресле».

Появившийся в комментариях окулист отметил, что этот вопрос крайне редко, но можно услышать от его коллег. Дело в том, что некоторые глазные капли, пусть и с невысокой степенью вероятности, могут повлиять на здоровье младенца при грудном вскармливании.

Ранее другие пользователи Reddit вспомнили о своих неловких походах к врачу. Один из них, например, был вынужден обратиться за помощью из-за неудачно прижатой во время сна мошонки, другой рассказал, как укусил стоматолога за палец во время приема.