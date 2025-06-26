Дудь пробежался на каблуках с участником «голой вечеринки»

Блогер Дудь побегал в туфлях с участником голой вечеринки рэпером Васильевым

Российский блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) примерил туфли на каблуке и попробовал в них пробежаться. В ролике, доступном на YouTube, он также поделился впечатлениями от такой обуви.

Дудь обратил внимание на то, что гость его интервью, рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), участвовавший в «голой вечеринке», нередко носит обувь на каблуке. По словам блогера, у него появилось много вопросов об этом, поэтому он сам решил попробовать надеть шпильки.

Во время интервью Дудь примерил туфли 45 размера, а также пробежался в них наперегонки с Васильевым. «Мне кажется, это так неудобно», — оценил он свои ощущения. Блогер также с иронией отметил, что для обуви на каблуке нужна физическая подготовка.

Ранее Дудь заявил, что в Испании, где он живет, существует большое количество проблем. Вместе с тем журналист подчеркнул, что ему нравится жить в этой стране.