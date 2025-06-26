Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:31, 26 июня 2025Интернет и СМИ

Дудь пробежался на каблуках с участником «голой вечеринки»

Блогер Дудь побегал в туфлях с участником голой вечеринки рэпером Васильевым
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «V значит Vedenkin»

Российский блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) примерил туфли на каблуке и попробовал в них пробежаться. В ролике, доступном на YouTube, он также поделился впечатлениями от такой обуви.

Дудь обратил внимание на то, что гость его интервью, рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), участвовавший в «голой вечеринке», нередко носит обувь на каблуке. По словам блогера, у него появилось много вопросов об этом, поэтому он сам решил попробовать надеть шпильки.

Во время интервью Дудь примерил туфли 45 размера, а также пробежался в них наперегонки с Васильевым. «Мне кажется, это так неудобно», — оценил он свои ощущения. Блогер также с иронией отметил, что для обуви на каблуке нужна физическая подготовка.

Ранее Дудь заявил, что в Испании, где он живет, существует большое количество проблем. Вместе с тем журналист подчеркнул, что ему нравится жить в этой стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поставил точку в конфликте Израиля и Ирана

    В российском регионе решили выдавать «гробовые» выплаты не только членам семьи бойцов СВО

    Склепы с сокровищами нашли в российском регионе

    Появились новые подробности роскошной свадьбы одного из богатейших людей мира

    Пес прогрыз клетку в российском самолете и напугал сотрудников аэропорта после посадки

    В России к большому сроку приговорили участника террористического сообщества

    Акулу в высоком прыжке над морем засняли в России

    Губерниев высказался о скандале между Volvo и Вяльбе из-за фото с грузовиком

    Прокуратура запретила пускать детей на спектакль с Самбурской

    Лукашенко призвал сохранить одно наследие СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости