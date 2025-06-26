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09:59, 26 июня 2025Силовые структуры

Двухмесячная дочь разозлила мать и получила смертельную травму

На Урале мать заподозрили в убийстве двухмесячной дочери из-за плача
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Свердловской области жительницу подозревают в расправе над двухмесячной дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Детское тело нашли в одной из квартир Камышловского района 25 июня. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. По версии следствия, днем 25 июня мать разозлилась на плач дочери и силой бросила ее на диван. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, которая оказалась несовместима с жизнью. После произошедшего женщина скрылась.

Как ТАСС пояснили в пресс-службе регионального главка МВД России, полицейские задержали женщину на автовокзале в другом населенном пункте. Перед тем, как скрыться, она попрощалась с мужем в сообщении.

Подозреваемую допросят, после чего решится вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ФСБ поймала женщину на помощи в подготовке терактов в России.

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