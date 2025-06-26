Женщину поймали на помощи в подготовке терактов в России

В Петербурге ФСБ задержала женщину за передачу Киеву данных о российских военных

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали 48-летнюю женщину по подозрению в помощи украинским спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, женщина собирала информацию о военных Минобороны России и членах их семей — устанавливала, где они живут и на каких машинах перемещаются. Переданные данные должны были быть использованы при подготовке терактов.

В телефоне задержанной нашли переписку с координатором. Женщина дала признательные показания. Она рассказала, что ей позвонил некий Денис и попросил поездить по адресам — изучить расположение домов, въезды и выезды, а также понаблюдать за светом в окнах и машинами.

Возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве в совершении теракта. Женщина арестована.

Ранее сообщалось, что обвиненный в теракте боец ММА Ламберд Ахьядов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ждал пятерых человек для проведения бойни в Москве.