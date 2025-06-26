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08:58, 26 июня 2025Силовые структуры

Обвиненный в теракте боец ММА ждал пятерых человек для проведения бойни в Москве

Боец ММА Ахьядовым ждал пятерых человек, чтобы устроить бойню в Москве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Боец смешанных единоборств (ММА) Ламберд Ахьядов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиненный в совершении теракта в Москве, ожидал еще пятерых человек, чтобы устроить бойню. Об этом на допросе заявил сокамерник Ахьядова, передает ТАСС.

По словам сокамерника, спортсмен признался ему, что был завербован знакомым, с которым он занимался в спортивной школе ММА. Тот обещал заплатить за бойню. Вместе с Ахьядовым аналогичное задание получили еще пятеро. Они должны были прилететь из Турции на следующих рейсах после спортсмена, но Ахьядов потерял с ними связь. Тогда он решил действовать самостоятельно, так как деньги уже получил.

Также сокамерник рассказал, что Ахьядов говорил о побеге, интересовался, как можно снять наручники без ключа. Показания мужчины подтвердили и другие свидетели.

По версии следствия, в конце 2022 года Ахьядов хотел завладеть табельным оружием полицейского и устроить стрельбу в парке Зарядье, где в канун Нового года находилось много людей. В темноте он перепутал инспектора МАДИ с правоохранителем из-за форменной одежды и нанес ему не меньше 16 ранений. Преступление квалифицировали как теракт.

Бойцу ММА запросили пожизненное лишение свободы.

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