Обвиняемому в теракте в Москве бойцу ММА запросили пожизненный срок

Прокурор запросил пожизненный срок для бойца ММА Ахьядова за убийство инспектора

Прокурор запросил пожизненный срок для бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за расправу над инспектором Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в парке «Зарядье». Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение объяснило свой запрос исключительной опасностью Ахьядова для общества. Ему предъявлено обвинение по четырем статьям, среди которых 205 («Теракт») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

По версии следствия, 31 декабря 2022 года Ахьядов хотел устроить массовый расстрел в «Зарядье», где в предновогодний вечер было много отдыхающих. Боец увидел инспектора МАДИ, фотографировавшего автомобили, и, перепутав его с полицейским, решил отобрать у него оружие. В общей сложности он нанес жертве не менее 16 ножевых ранений.

Бойца задержали 1 января 2023 года.