Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:09, 25 июня 2025Силовые структуры

Обвиняемому в теракте в Москве бойцу ММА запросили пожизненный срок

Прокурор запросил пожизненный срок для бойца ММА Ахьядова за убийство инспектора
Варвара Митина (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Прокурор запросил пожизненный срок для бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за расправу над инспектором Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в парке «Зарядье». Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение объяснило свой запрос исключительной опасностью Ахьядова для общества. Ему предъявлено обвинение по четырем статьям, среди которых 205 («Теракт») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

По версии следствия, 31 декабря 2022 года Ахьядов хотел устроить массовый расстрел в «Зарядье», где в предновогодний вечер было много отдыхающих. Боец увидел инспектора МАДИ, фотографировавшего автомобили, и, перепутав его с полицейским, решил отобрать у него оружие. В общей сложности он нанес жертве не менее 16 ножевых ранений.

Бойца задержали 1 января 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

    Валя Карнавал показала часы за миллионы рублей

    Беспилотник ВСУ взорвался на территории российского предприятия

    Напавшим на российских военных в Чечне членам банды Басаева вынесли суровый приговор

    В России возмутились изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов

    Трамп пообещал хорошенько врезать Рютте

    Обвиняемому в теракте в Москве бойцу ММА запросили пожизненный срок

    У Винокура нашли долг за мусор

    В одном из ведущих российских вузов выявлена крупная преступная схема

    Россиянин пожарил яичницу на раскаленной от солнца земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости