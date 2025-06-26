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03:24, 26 июня 2025Мир

Экс-сотрудница Пентагона предупредила Трампа об угрозе со стороны Европы

Уолландер: ЕС может изгнать американских военных с баз в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Dpa / Globallookpress.com

Увеличение оборонных бюджетов стран НАТО приведет к усилению Европы и концу «эры комфортного лидерства» США. Об этом предупредила бывшая помощница американского министра обороны по делам международной безопасности Селеста Уолландер в статье для Foreign Affairs.

Она призвала американских чиновников осознать отрицательные стороны своего успеха. В частности, Уолландер допустила, что Европейский союз (ЕС) может лишить США права на использование военных баз в Европе.

Она отметила, что Вашингтон создает условия, которые вынуждают европейские страны брать на себя все больше полномочий. В том числе речь идет о желании президента Дональда Трампа переложить ответственность за урегулирование украинского кризиса на Европу, указала Уолландер.

Ранее лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. Сообщается, что до 1,5 процента ВВП из общей суммы будут направлять на развитие критически важной инфраструктуры и внедрение инноваций. При этом часть финансирования будет напрямую учитывать помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.

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