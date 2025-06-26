Эрдоган высказался о новом раунде переговоров России и Украины

Эрдоган: Турция обсуждает с Россией и Украиной новый раунд переговоров

Турция обсуждает с Россией и Украиной новый раунд переговоров. Об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита НАТО в Гааге, сообщает TRT Haber.

«Мы продолжаем наши усилия по прекращению этой жестокой войны справедливым и прочным миром. Мы ведем диалог со сторонами для проведения третьего раунда переговоров в предстоящий период», — сказал он.

Турецкий лидер также сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп пообещал приехать на переговоры по Украине, если к ним присоединится президент России Владимир Путин. По словам Эрдогана, на обратном пути с саммита НАТО он сообщил президенту США, что планирует организовать встречу российского и украинского лидеров в Турции.