Ветеран ФСБ предостерег россиян от пересылки знакомым фото военной техники в мессенджерах

Ветеран ФСБ Филатов: Нельзя пересылать фото военной техники в мессенджерах

Американские мессенджеры, например, WhatsApp, контролируются властями, поэтому снимок российской военной техники, отправленный знакомому, может оказаться в доступе центральной разведки управления ФБР и использован против России, предостерег подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. В беседе с «Лентой.ру» он также рассказал об ответственности за передачу данных иностранным государствам.

Уже не один год граждане по каким-то причинам передают информацию, фотографии и другие данные о передвижении колонн с техникой, обратил внимание спикер. Все подобные случаи расследуются, как правило, наказываются виновные, и все это освещается прессе, добавил он.

Любому обывателю сейчас должно быть понятно, что любая фотография какого-нибудь боевого судна с привязкой ко времени и месту может быть использована для наведения гражданских ракет или беспилотных летательных аппаратов. У людей, наверное, есть бытовое представление, что все секретное где-то в секретных папках каких-то сейфов. Видимо, нужно больше разъяснять людям, что на самом деле есть информация, которую в папку не скроешь Алексей Филатов ветеран ФСБ

Если бы Россия находилась в режиме войны, людям было бы проще объяснить, что вся информация из тыла является секретной для врага, предположил Филатов.

«Граждане не хотят об этом вспоминать [о том, что идет конфликт], думать и зачастую забывают, поэтому и реакция на подобную информацию такая: что тут секретного. Надо больше уточнять, что все, что связано с обеспечением ведения специальной военной операции является секретным и не подлежит разглашению по цифровым сетям: и вражеским, и нашим национальным», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее ФСБ сообщила, что жительница Новороссийска, которая была задержана за передачу Украине данных о Черноморском флоте, заявила на допросе, что не видела «ничего плохого» в собственных действиях.

