Идеолог Трампа заявил об угрозе полномасштабной войны США с Ираном

Бэннон: Израиль и Fox News втягивают США в войну с Ираном

Израиль и телеканал Fox News втягивают США в полномасштабную войну с Ираном, которая будет в себя включать операции по изъятию обогащенного урана исламской республики. Об этом заявил бывший советник президента США, один из ключевых идеологов трампизма Стив Бэннон в эфире подкаста War Room.

«Если вы хотите отправиться [в Иран] заниматься этим [сменой режима], то отправляйтесь и занимайтесь этим сами (...) Нет смены режима, не будем это делать», — указал политстратег.

Бэннон подчеркнул, что Израиль постоянно стремится втягивать Соединенные Штаты во все военные конфликты на Ближнем Востоке. Он также обвинил американский военно-промышленный комплекс (ВПК) в подыгрывании этим планам.

Ранее Бэннон на встрече с журналистами заявил, что если американский лидер Дональд Трамп решится на войну с Ираном, то это может привести к повторению иракского сценария и развалу государства. Он добавил, что президента специально подталкивают к военному конфликту с Ираном, пользуясь тем, что у него кончается терпение.