Награжденный Путиным студент Гукежев погиб от дрона, пытаясь спасти ребенка

Студент Курского государственного университета (КГУ) Илия Гукежев, награжденный президентом России Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших», погиб, пытаясь спасти раненную украинским дроном девочку. Обстоятельства гибели раскрыла родная сестра юноши Диана Минаева.

Как сообщили в университете, трагедия произошла в 2024 году. Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. В результате погибли пять человек, включая двоих маленьких детей. Еще два члена семьи были доставлены в районную больницу в тяжелом состоянии. В результате атаки погиб Илия Анатольевич Гукежев — студент 1-го курса магистратуры Курского государственного университета.

Юноша успешно закончил бакалавриат по направлению подготовки картография и геоинформатика, планировал связать свою профессиональную деятельность со сферой образования.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Студент приехал помочь родителям

По словам Минаевой, студент приехал к родителям, чтобы привезти лекарства и продукты. В это время рядом с домом остановилась семья с детьми. Когда над ними появился дрон, раздались три взрыва и крик.

Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник — маму, папу и двоих детей... Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать Диана Минаева сестра погибшего студента Илии Гукежева

После этого юноша позвал соседку, ребенка занесли в дом, пытались сделать перевязку и выключили везде свет. Однако беспилотник ВСУ прилетел во второй раз и ударил в дом, было два мощнейших взрыва.

«Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», — рассказала сестра погибшего студента.

В КГУ Гукежева считали старательным и добрым студентом

Преподаватель КГУ Ирина Требушкова в беседе с РИА Новости назвала Гукежева старательным и добрым студентом, который всегда стремился помочь другим.

«Я всегда поддерживала и всегда восхищалась добротой ребенка, потому что он помогал всем нашим ребятам. Рыльский район, деревня Городище, приграничный район — он всегда помогал ... мимо чужой беды, я точно знаю, никогда не проходил», — рассказала она.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Гукежева медалью «За спасение погибавших». Награда вручена посмертно — в память о его поступке, стоившем жизни.