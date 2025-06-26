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14:37, 26 июня 2025Культура

Ким Кардашьян спродюсирует фильм о всемирно известных куклах

Deadline: Ким Кардашьян станет продюсером фильма о куклах Bratz
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян спродюсирует фильм о всемирно известных куклах Bratz. Об этом сообщает Deadline.

По данным источника, знаменитость также рассматривается на роль злодейки в проекте.

Bratz — название серии кукол, которых с середины 2001 года начала выпускать компания MGA Entertainment. Игрушки изображают девочек-тинейджеров с такими отличительными чертами, как большие головы и худощавые тела, а также миндалевидные глаза, подчеркнутые ярким макияжем, и пухлые блестящие губы. В 2002 году Bratz стали широко известны во всем мире, составив конкуренцию куклам Barbie, которые на протяжении многих лет удерживали лидерство на рынке игрушек для девочек.

Ранее сообщалось, что франко-канадский режиссер Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде.

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