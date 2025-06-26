Лебедев рассказал об ударах по транспортным узлам ВСУ

Лебедев: ВС России нанесли удары по транспортным узлам ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары по транспортным узлам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Днепропетровская область — три удара (...) железнодорожные узлы и склады техники, объекты железнодорожной инфраструктуры. (...) Запорожская область — один удар (...) склады и транспортные узлы, поддерживающие группу ВСУ на южном направлении», — рассказал подпольщик.

Помимо этого, по словам Лебедева, удары были нанесены по складам боеприпасов в Херсонской области и горюче-смазочных материалов в Харьковской области.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили колонну ВСУ на марше у села Ольговка Харьковской области.