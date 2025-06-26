Лукашенко призвал сохранить одно наследие СССР

Лукашенко: Странам ЕАЭС нельзя потерять оставшийся от СССР единый рынок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в число которых помимо возглавляемого им государства входят также Россия, Казахстан, Киргизия и Армения, ни в коем случае не потерять оставшийся от СССР единый рынок. Об этом сообщает ТАСС.

За сохранение этого советского наследия он выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.

По словам Лукашенко, нужно сохранить все производственные мощности, оставшиеся от прежних времен, а экономика все равно приведет страны к работе в общем пространстве. «Ни в коем случае не смотреть по сторонам, никто нас нигде не ждет», — цитирует агентство белорусского лидера.

Ранее Лукашенко отмечал, что Минск сумел сберечь и развить советские предприятия и является экспортно ориентированным государством. На то, что Белоруссии удалось сохранить промышленность, в том числе часть авиационной, указывал и президент России Владимир Путин.