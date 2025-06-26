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14:08, 26 июня 2025Забота о себе

Любителей компьютерных игр предупредили об опасности

Психолог Миллер: Зависимость от компьютерных игр влияет на либидо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Andrews / Unsplash

Зависимость от компьютерных игр может лишить человека сексуальной жизни. О такой опасности предупредила в беседе с «Абзацем» психолог Александра Миллер.

«Компьютерные игры могут сильно повлиять на то, как мы строим отношения. Существуют риски, что если ваш партнер больше времени проводит за экраном, чем с вами, то вскоре ваша интимная жизнь пойдет на спад либо исчезнет вовсе», — объяснила специалист. По ее словам, виртуальные развлечения часто обеспечивают мгновенное удовлетворение, а для поддержания реальных романтических связей требуется много времени и усилий.

Помимо прочего, игры могут снизить интерес к жизни, поскольку при виртуальной победе выбрасывается большое количество дофамина, и мозг ассоциирует это с радостью.

Ранее психолог Вероника Уэст рассказала, что отсутствие интимной близости в паре может быть веской причиной для разрыва отношений, однако проблему можно решить. По ее мнению, единственный верный путь — это найти такой способ удовлетворять эмоциональные и физические потребности, который будет ощущаться как уважительный и искренний для обоих.

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