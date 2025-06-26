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18:37, 26 июня 2025Путешествия

Мать четверых детей впервые прыгнула с парашютом с инструктором и не выжила

DM: Мать четверых детей не выжила после первого в жизни прыжка с парашютом
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sky Antonio / Shutterstock / Fotodom

Мать четверых детей впервые прыгнула с парашютом вместе с инструктором и не выжила. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, 13 июня 48-летняя Белинда Тейлор совершила свой первый в жизни прыжок с парашютом вместе с 30-летним инструктором Адамом Харрисоном. Они спрыгнули с высоты 4,5 тысячи метров и не выжили после падения на землю — их парашют не раскрылся.

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Уточняется, что экстремалы скончались от многочисленных травм, их тела нашли в поле неподалеку от аэродрома Данксвелл в восточном Девоне, Великобритания. Друзья называли слабовидящую Тейлор «адреналиновой наркоманкой», а прыжок с парашютом ей подарил партнер Скотт Армстронг. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства кончины парашютистов.

Ранее женщина запаниковала во время полета на парашюте и отстегнула его ремни, сорвавшись вниз. Девушка пролетела около 50 метров и ударилась о воду.

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