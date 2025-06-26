Медведев дал совет европейскому «трибуналу»

Медведев посоветовал «трибуналу» Совета Европы посадить Зеленского или Байдена

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X задался вопросом о работе созданного Советом Европы «трибунала», а также посоветовал посадить президента Украины Владимира Зеленского или бывшего американского лидера Джо Байдена.

«Какой-то Совет Европы и какая-то Украина создали «трибунал» за агрессию. Может, нужно посадить в тюрьму киевского клоуна и его банду. Они же организовали агрессию. Или хотят наказать представителей ЕС и Британии? Байдена?» — написал Медведев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщение о подписании Киевом и СЕ соглашения о создании спецтрибунала по агрессии против Украины новостью из Зазеркалья. По ее словам, «Совет Европы был одним из первых, кто высказался за формирование квазиюридических механизмов, направленных против нашей страны».