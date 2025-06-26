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19:00, 26 июня 2025Из жизни

Миллионы ночных бабочек захватили стадион и попали на видео

В Румынии миллионы ночных бабочек появились на свет слишком рано
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Румынии ночные бабочки слишком рано появились на свет и стали терроризировать стадионы. Об этом пишет Jam Press.

Бьянка Попеску рассказала, что отправилась на стадион «Рапид-Джулешти» в качестве члена съемочной группы. По ее словам, снимать там фильм было крайне неудобно из-за миллионов мотыльков. «У них была пыль на крыльях, и их было так много, — вспоминает женщина. — Они разбрасывали в воздухе грязь, и все кашляли». Нашествие насекомых попало на видео.

За несколько дней до этого ночные бабочки захватили стадион «Ангел Иорданеску» во время матча между Румынией и Испанией. Он проводился в рамках чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет. Многие болельщики покинули матч, испугавшись мотыльков. Испанские игроки также были в ужасе.

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По словам местных властей, на стадионах видели металловидку-гамму. Они объяснили, что недавние сильные дожди привели к повышению температуры, что ускорило цикл размножения этого вида. Эти насекомые не опасны для людей, но способны съесть множество растений. Они питаются и салатом, и капустой, и фасолью, и картофелем.

При этом мотыльков не будут травить. «Это сезонное явление, которое длится три-четыре дня», — отметили представители власти.

Ранее сообщалось, что британская ассоциация по борьбе с вредителями рассказала об угрозе нашествия супермуравьев Tapinoma magnum на Великобританию. Они живут огромными колониями, состоящими из 20 миллионов особей, которые перегрызают провода, повреждают дороги и даже нападают на людей.

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